Monza, verso il Milan con il dubbio Maldini

La difficile trasferta di Bergamo in casa dell'Atalanta ha lasciato diverse indicazioni positive sullo stato di salute del Monza. Al netto della sconfitta, la squadra di Alessandro Nesta ha dimostrato una grande solidità, spaventando i nerazzurri. Nesta vorrà vedere lo stesso atteggiamento propositivo anche contro il Milan, nella sfida in programma sabato sera all'U-Power Stadium. L'emergenza numerica continua, ma il tecnico biancorosso potrà fare affidamento su Warren Bondo, di rientro dalla squalifica, e su diversi giocatori che a Bergamo hanno potuto rifiatare. Daniel Maldini sente ancora dolore alla spalla, il suo impiego dovrebbe essere a partita in corso e non dal primo minuto.