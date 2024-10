Moto: incidente per Arbolino in Moto2, "investito" in pit lane

Incidente davvero particolare per il pilota Tony Arbolino nel Gran Premio di Moto2 in Thailandia. L'italiano del team Marc VDS stava procedendo lentamente sulla pit lane della pista dopo una caduta, quando è stato centrato in pieno da Zonta van den Goorbergh. L'olandese non si è accorto della presenza del collega e di un commissario di pista a poca distanza. Incidente spettacolare e grande apprensione nei box. Fortunatamente tutto di è risolto con brutta torsione della caviglia. Arbolino è stato portato per un primo check al centro medico e poi portato in ambulanza all'ospedale per ulteriori controlli che fortunatamente hanno scongiurato infortuni più seri.