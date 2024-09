Moto: Indonesia; Bagnaia, 'caduta è alle spalle, andiamo avanti'

"E' difficile da commentare la gara di Misano, all'inizio non avevo buone sensazioni con la gomma posteriore e non riuscivo a spingere. La caduta è stato un mio errore, ma appena non spingi in frenata e la moto è allineata tendi a perdere l'anteriore. E' stata una domenica strana, perché mi sentivo forte. Ma ora siamo concentrati su questo weekend, l'anno scorso eravamo competitivi solo la domenica": così Francesco Bagnaia nella conferenza stampa che apre ufficialmente il fine settimana del gran premio d'Indonesia. "Mandalika è una pista che mi piace anche se c'è meno grip rispetto a quello a cui siamo abituati - ha aggiunto il pilota della Ducati - Pensiamo di poter essere molto veloci. Qui c'è grande entusiasmo da parte dei fan, se guardo i miei follower la maggior percentuale viene da qui, dall'Indonesia".