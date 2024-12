MotoGp: Bagnaia, so cosa fare per non sbagliare più

"Si può sempre imparare da tante cose. Vincere non è la cosa più importante. Tutte le volte che si è conclusa la gara ho finito tra i primi tre. È un grande risultato, cadute e sfortune varie non hanno aiutato. Perdere serve da lezione, sappiamo cosa fare per non sbagliare più". Lo ha detto il primo pilota della Ducati, Pecco Bagnaia, nella conferenza stampa a Bologna che apre l'evento Campioni in festa della rossa di Borgo Panigale. "Il momento più complicato è stato quando ho visto Verstappen vincere il titolo e ho sentito che lo ha vinto per la quarta volta. Per me è stato il momento più difficile. Non c'è niente da recriminare, è stata una stagione fantastica, siamo orgogliosi. Se per caso avessi vinto il titolo non sarebbe stata vista la sportività che ha sempre avuto Ducati e che ci è stata recriminata in questi ultimi tre anni", ha sottolineato Bagnaia.