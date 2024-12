Euro U.21: Italia nel gruppo A con Spagna, Slovacchia e Romania

Saranno la Slovacchia padrona di casa, la Spagna e la Romania le avversarie dell'Italia nel girone A degli Europei under 21 del 2025. Lo ha stabilito il sorteggio, svoltosi a Bratislava, in cui la squadra azzurra guidata da carmine Nunziata era inserita nella seconda fascia. Gli altri raggruppamenti sono così composti: nel gruppo B ci sono Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Slovenia, nel gruppo C Portogallo, Francia, Polonia e Georgia, nel gruppo D, Finlandia, Olanda, Ucraina e Danimarca. Il torneo si svolgerà in Slovacchia dall'11 al 28 giugno prossimi e la formula prevede che le prime due classificate di ogni girone accedano ai quarti di finale.