MotoGp: Bagnaia, 'sono a -24 punti, devo essere aggressivo'

"Voglio approcciare queste ultime gare come sempre, cercando di vincere. Ho 24 punti da recuperare, non sono tanti ma neanche pochi. Devo essere aggressivo": così Francesco Bagnaia nella conferenza stampa del gp di Indonesia che si corre domenica sul circuito di Mandalika. Il pilota della Ducati ha poi commentato il calendario 2025: "Mi sembra migliore dell'anno scorso - dice - mi spiace non ci sia più la tripletta ma mi sembra ottimo. Ed è bello tornare a Brno"