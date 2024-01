MotoGp: cancellato il Gp d'Argentina 2024

Il Gran Premio d'Argentina 2024 della MotoGp è stato cancellato. Lo annunciano la federazione internazionalee e Dorna Sports spiegando che alla luce delle circostanze che coinvolgono attualmente il Paese, il promoter dell'evento ha comunicato la propria impossibilità nel garantire i servizi richiesti per lo svolgimento della gara nel 2024 assecondando gli standard della MotoGP. "Il round - si legge nel sito ufficiale della MotoGp - non verrà sostituito. La MotoGP si augura di tornare a Termas de Rio Hondo nel 2025". La stagione comincerà il 10 marzo in Qatar e si chiuderà a novembre a Valencia. In Italia si correrà il 2 giugno al Mugello e l'8 settembre a Misano.