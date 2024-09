MotoGP: Dall'Igna, Bagnaia e Marquez "spero non sia... disastro"

"Sono due tra i migliori piloti del mondiale, entrambi con un carattere molto forte. Per noi sarà importante saperli gestire l'anno prossimo. Spero che... non sia un disastro". Lo dice col sorriso sulle labbra Luigi Dall'Igna, intervistato dal sito della MotoGP, ma anche con un filo di scaramanzia. Il direttore generale di Ducati Corse parla dell'accoppiata Francesco Bagnaia-Marc Marquez, che formerà la spina dorsale del team ufficiale. Parlando della convivenza con Marquez, lo stesso Bagnaia aveva ipotizzato uno scenario che spaziava dal "successo" al "disastro". "Sono abbastanza fiducioso che potremo gestire la situazione ed alla fine spero che sarà non un 'disastro', ma una stagione perfetta per la Ducati" è l'auspicio di Dall'Igna pensando al 2025.