MotoGP: Di Giannatonio operato alla spalla sinistra

Fabio Di Giannantonio, pilota del VR46 Racing Team che partecipa al mondiale MotoGP, è stato operato alla spalla sinistra, in seguito a una lesione causata dalla caduta durante la gara in Austria della scorsa estate. L'intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, sotto la guida del professor Alessandro Castagna, assistito dal dottor Enrico Ceccarelli. E' stata utilizzata una tecnica artroscopica per stabilizzare l'articolazione. Si prevede un recupero di circa tre mesi per Fabio, che già domani sarà dimesso dalla clinica. Tutta la squadra manda i migliori auguri al pilota romano per una rapida guarigione, con l'obiettivo di rivederlo in pista al massimo della forma fisica in occasione del primo test della stagione 2025, programmato dal 5 al 7 febbraio al Sepang International Circuit. Andrea Iannone ha sostituito Fabio di Giannantonio in sella alla Ducati del VR46 Racing Team a Sepang, penultima gara della MotoGP 2024.