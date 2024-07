MotoGp: Germania; Bagnaia 'anche qui sarà battaglia tra Ducati'

"Proverò a fare come gli ultimi Gp penso che sarà una grande battaglia tra noi ducatisti. Nel 2023 abbiamo fatto una buona gara qui". Parola di Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio di Germania al Sachsenring. "Vengo da tre weekend ottimi, abbiamo perso punti solo nella Sprint di Barcellona e mi sono sentito sempre meglio sulla moto. Abbiamo cambiato approccio e questo ci ha aiutato". "Quando in passato avevano annunciato che la Ducati avrebbe avuto 8 moto - ha aggiunto il campione del mondo della Ducati - ero un po' spaventato, ora penso il contrario. Il fatto di avere due moto factory in più è utile per lo sviluppo. Vedremo". Il campione del mondo poi parla di uno dei suoi rivali come Marc Marquez: "Marc ha potenzialità in questo tracciato, si sa che dà il meglio nei circuiti sinistrorsi. Vedremo".