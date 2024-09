MotoGp: Indonesia; Martin, 'sarà un mese molto impegnativo'

"Sarà un mese e mezzo molto impegnativo, non vediamo l'ora di iniziare. Piste e situazioni diverse, ora siamo in Indonesia. Sicuramente sarà facile, la pista è sempre un pochino sporca. Sarà importante non commettere errori": così il leader del motomondiale Jorge Martin nella conferenza stampa che apre il gp di Indonesia. "L'anno scorso ero molto forte qui, forse sono stato troppo ottimista e ho sbagliato nel 2023 - ha aggiunto lo spagnolo - Sarà importante essere costanti, cercherò di essere più concentrato e di mantenere il livello delle ultime gare. Penso che più pressione mi metto, più le cose diventino difficili. Se comincio a pensare troppo, commetto errori. Voglio continuare a dare il 100% e a concentrarmi sulla guida". Martin commenta poi il calendario per il prossimo anno: "Mi sembra bello, mi piace che ci fermiamo un po' a luglio e agosto. 22 gare sono tante, ma mi piace".