Motogp: Martin vince in Portogallo, cadono Bagnaia e Marquez

Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto il Gp del Portogallo, seconda prova del mondiale Motogp. Il pilota della Ducati Pramac ha preceduto Enea Bastianini con la Ducati ufficiale e Pedro Acosta, terzo con la Ktm. In lotta per il quarto posto, Francesco Bagnaia e Marc Marquez si sono toccati in curva finendo entrambi a terra. E' caduto nel finale anche Maverick Vinales, quando era secondo con l'Aprilia a un giro dalla fine.