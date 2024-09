MotoGP: torna in calendario il circuito di Brno

La MotoGP ha annunciato il ritorno in calendario dell'autodromo di Brno dal 2025 al 2029 incluso. Il GP della Repubblica ceca si è svolto per la prima volta a Brno nel 1965. Oltre 50 le gare ospitate, inizialmente su un tracciato stradale, sostituito nel 1987 da una pista permanente che ha accolto la MotoGP fino al 2020, con l'unica eccezione del 1992. Restano alla classe regina, Fermin Aldeguer, spagnolo di Murcia, 19 anni, è il nuovo pilota della Gresini Racing e lo sarà per le prossime due stagioni. Il Team faentino ha inoltre definito anche il prolungamento della collaborazione con Ducati per il 2026. "E' un'opportunità incredibile poter debuttare in MotoGP con questo fantastico team - le prime parole di Aldeguer - nel quale hanno corso grandissimi piloti e con la miglior moto della griglia. Spero di adattarmi rapidamente alla GP24, ci sarà da fare un passo alla volta, ma c'è tantissima voglia di essere già a Valencia per i primi test del prossimo anno".