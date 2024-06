Motogp:Bagnaia 'Marquez nuova sfida, come sempre vorrò batterlo'

"Non sono stato incluso nella decisione, non volevo esserlo perché volevo semplicemente concentrarmi sulle gare. Sono entrambi molto veloci, hanno un gran feeling sulla moto. Sarà una sfida nuova, ogni compagno di squadra è da battere. Marc è molto furbo e intelligente, capirà alla perfezione come adattarsi al team". Così Pecco Bagnaia, alla vigilia della tappa ad Assen del motomondiale parla del futuro compagno di squadra in Ducati, Marc Marquez. "Con Jorge abbiamo un rapporto che è iniziato tanti anni fa, sicuramente in termini di rapporti all'interno del box non sarebbe stata una novità. Lo considero un amico e quando lotti per lo stesso obiettivo le cose possono mettersi diversamente. Con Marc non ci conosciamo, lo scopriremo l'anno prossimo. Quindi è difficile fare un paragone". Quanto al gp olandese: "L'obiettivo è vincere ma come sempre è difficile. L'anno scorso ho avuto problemi, poi siamo riusciti a portare a casa un doppio podio e una vittoria. Jorge è stato velocissimo nelle ultime gare e vedremo, ma sono fiducioso che la moto se la caverà bene e potremo fare un passo avanti. L'anno scorso il passo c'era, vedremo cosa accadrà quest'anno" ha aggiunto il campione del mondo.