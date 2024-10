MotoGP:Vinales contro Bezzecchi,'la prossima volta posso morire'

Marco Bezzecchi e Maverick Vinales non hanno riportato danni fisici gravi nell'incidente che li ha visti protagonisti nella Sprint della MotoGP in Australia. Ma lo spagnolo, tamponato dall'italiano a forte velocità all'ingresso della curva 1, ha avuto parole molto dure per l'avversario. "Se non fanno qualcosa la prossima volta morirò" le sue parole riferite da Marca. Il pilota dell'Aprilia ha detto ai medici sul circuito di aver subito "una forte contusione al nervo del gomito sinistro", con conseguente perdita di sensibilità, "ma la sto già recuperando" ha aggiunto. Vinales ha aggiunto che parlerà con Bezzecchi appena possibile, ma intanto ha chiesto per lui "una penalità pesante". La versione di Vinales è che il pilota Ducati, appena superato, abbia provato a ripassarlo all'interno sfruttando la scia, "mentre poteva benissimo aspettare la curva successiva, se pensava di andare più veloce di me. L'ho fatto notare agli steward. Ho spiegato la situazione e credo che loro l'abbiano capita benissimo".