Motta, 'contro il Milan vorrebbero giocare tutti'

"La sfida contro il Milan sarà bellissima, vorrebbero giocarla tutti: i privilegiati che scenderanno in campo daranno il massimo, mi dispiace per chi non ci sarà": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta il big-match contro i rossoneri. "Abbiamo perso anche Cabal per lungo tempo, è un grande dispiacere - continua sul difensore colombiano che si è fatto male al ginocchio e che con ogni probabilità ha finito in anticipo la stagione - e perciò dovremo dare ancora di più per non far notare le assenze: ci metteremo massimo impegno e grande concentrazione per portare la gara dalla nostra parte".