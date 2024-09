Motta, non abbiamo preso gol ma squadra li deve fare

"Non abbiamo preso gol e questo è compito di tutta la squadra, così come di segnarli, i gol. Non abbiamo avuto tantissime occasioni e non siamo riusciti a farlo". Lo ha detto al termine di Empoli-Juventus l'allenatore bianconero Thiago Motta sottolineando gli aspetti positivi di questa partita che la Juve ha pareggiato 0-0. Sulle poche palle arrivate a Vlahovic, il tecnico spiega come la Juve deve migliorare le sue proiezioni in avanti. "Dusan - dice il mister bianconero - lo dobbiamo servire in profondità, perché attacca molto bene la palla, ma possiamo servirlo anche arrivando lateralmente. Sui cross attacca molto bene l'area di rigore, ha buon gioco di testa. Sono due modi in cui possiamo alimentarlo perché possa segnare più gol". "E' chiaro - aggiunge Thiago Motta sempre sulla prestazione di Vlahovic - che l'attaccante vive per il gol, è normale, però lui ci dà tantissime altre cose sia in attacco che in difesa anche se non segna. Deve solo mantenersi concentrato e pensare solo a giocare come ha fatto oggi. Lo trovo bene, è un leader positivo del gruppo che cerca di fare bene il suo lavoro". Sorrisi dalla panchina dell'Empoli dove torna a parlare nel post gara Roberto D'Aversa, dopo aver scontato la squalifica e dopo un pareggio da incorniciare. "I ragazzi sono stati bravi, non era semplice viste le loro rotazioni. Qualche difficoltà l'abbiamo avuta - confessa -, loro sono bravi a portarti fuori, quelli che sono entrati lo hanno fatto molto bene". Poi sulla squalifica ironizza: "Si vede la partita meglio dall'alto della tribuna che dalla panchina".