Mourinho augura il meglio a Pinto, tifa per lui

José Mourinho ha affermato nella conferenza alla vigilia della sfida con l'Atalanta, in merito alla rescissione del general manager che sarà ufficiale dal 3 febbraio: "Non faccio considerazioni su un direttore. Sono rispettoso delle gerarchie, io non sono nessuno, nonostante l'esperienza, per fare un commento sul lavoro di un mio superiore. Mi auguro per il direttore il meglio e lui lo sa perché siamo amici". Aggiungendo poi: "E' una sua decisione che si deve rispettare. Ovunque sarò io farò il tifo per lui. Ma è lui che deve valutare a me non il contrario". A chi gli chiedeva, inoltre, se nella scelta del nuovo diesse possa incidere anche il futuro allenatore della Roma, ha risposto: "Se internamente mi fanno questa domanda essendo in famiglia posso dare la mia opinione, ma è una cosa interna. Non la dirò pubblicamente". Quanto al perché i Friedkin non abbiano ancora intrapreso una trattativa per il suo rinnovo, ha concluso: "Mi sono fatto delle domande e una risposta chiara al 100% non me la sono data".