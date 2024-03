Musetti saluta Miami, "ma è stata una settimana positiva"

"E' stata una settimana positiva e inaspettata. Ero arrivato qui con poche aspettative, speravo solo di poter giocare e poi si è trasformato nel miglior risultato dell'anno, sia in termini di risultato sia in termini di tennis espresso". Così Lorenzo Musetti, nell'ultimo incontro con i giornalisti a Miami, dopo essere stato battuto da Carlos Alcaraz negli ottavi del Masters 1000 - Sono contento, questo sport mi ha insegnato che le cose possono cambiare da un momento all'altro, ora la speranza è di riuscire a portare questo Lorenzo nei prossimi mesi e nel resto della stagione". Ora Musetti tornerà dal suo Ludovico, per poi dedicarsi alla terra rossa: "Il mio primo torneo sulla terra battuta sarà Estoril, poi a Montecarlo avrò una bella cambiale da difendere ma lì mi sento a casa e in passato ho sempre fatto bene. Quindi farò Barcellona, Madrid, Roma e lo Slam. Ma prima voglio tornare a casa per poi ripartire con motivazione e stimoli nuovi".