Nadal, l'anno senza tour, il peggiore della mia vita

Rafa Nadal ha descritto come "emozionante ed importante" il suo successo contro Thiem a Brisbane, che ha segnato il suo rientro in campo in un incontro di singolare dopo un anno di assenza. "Onestamente, l'anno passato fuori dal tour è stato forse il peggiore della mia vita - ha aggiunto l'ex numero 1 del mondo - Credo di aver giocato abbastanza bene per essere il mio primo singolare. Ho ricevuto migliaia di messaggi durante la riabilitazione ed è stato importante. Sentirmi di nuovo competitivo davanti ad un pubblico che mi fa sentire il suo affetto mi rende davvero felice". Con questa vittoria, la n.1069 della carriera, ha scavalcato Ivan Lendl. "Certo, è bello ma non era la prima cosa a cui ho pensato oggi. Prima dell'incontro ero nervoso perché non sapevo a che livello sarei potuto tornare" ha concluso.