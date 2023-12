Nadal torna a giocare doppio e subito ko a Brisbane ATP

Dall'Australia all'Australia. Rafael Nadal è tornato in campo ufficialmente 347 giorni dopo l'ultima volta nell'ATP 250 di Brisbane, segnando così il suo rientro nel circuito dopo un anno di stop per infortunio. Prima del debutto in singolare, lo spagnolo ha rotto il ghiaccio giocando in doppio. In coppia con Marc Lopez, i due spagnoli hanno perso con un doppio 6-4 contro gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Un match per ritrovare il feeling con il campo: apparso inizialmente fuori fase, Nadal è cresciuto alla distanza, soprattutto nel rendimento. Nadal tornerà in campo nella notte italiana tra lunedì e martedì (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) per l'esordio in singolare. L'avversario sarà Dominic Thiem, che ha superato le qualificazioni eliminando Giulio Zeppieri con lo score di 3-6, 6-4, 6-4. Quello tra l'austriaco e Nadal sarà il 16° confronto in carriera, remake delle finali del Roland Garros 2018 e 2019, entrambe vinte da Rafa che è avanti 9-7. Intanto, Rafael Nadal non esclude un ritorno da giocatore in Australia nel 2025. Lo spagnolo ha dichiarato nei mesi scorsi che questa "probabilmente" sarà l'ultima stagione, ma mai dire mai: "Non posso prevedere cosa accadrà al 100% nel mio futuro - ha ammesso in conferenza stampa - Ecco perché ho detto probabilmente. Ovviamente è alta la percentuale che questa sia l'ultima volta che gioco in Australia, ma se il prossimo anno sarò ancora qui non ripetetemi 'Hai detto che questa sarà la tua ultima stagione', perché non l'ho detto".