Nadal vince, è ai quarti a Brisbane

Rafa Nadal continua il suo percorso nel torneo Atp 250 di Brisbane, in Australia, dove due giorni fa ha fatto il suo ritorno sul circuito dopo più di un anno di assenza a causa dei problemi all'anca. Il campione spagnolo ha sconfitto l'australiano Jason Kubler in due set, con il punteggio di 6-2, 6-1, arrivando ai quarti di finale dove affronterà un altro australiano, Jordan Thompson. "Penso di aver iniziato molto bene, con molta determinazione - ha detto subito dopo lo spagnolo - e per me è stata una partita molto positiva. Giocare mi aiuta e sono felice di farlo di nuovo domani".