Napoli: Conte 'sfida scudetto? Noi e Atalanta vogliamo Europa'

"Non so se questa può essere definita una sfida scudetto ma so che il Napoli e l'Atalanta sono quelle squadre che anche l'anno prossimo vorranno entrare in Europa dalla porta principale". Antonio Conte chiarisce quale sia per lui il senso della sfida ai bergamaschi che attende il suo Napoli domenica prossima. "Loro - aggiunge il tecnico - sono una realtà consolidata. Sono presenti in una competizione, la più importante, in cui tutti ambiscono a entrare e la ciliegina sulla torta che dimostra quanto la squadra sia cresciuta anche in convinzione è stata la vittoria dell'Europa League" "Va dato merito - conclude Conte - a Gasperini e stima e rispetto al club perché oggi l'Atalanta è conosciuta come una squadra forte. Loro oggi potrebbero essere un esempio. Anche noi dobbiamo fare degli step e diventare forti e competitivi per ambire a cose importanti".