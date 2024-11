Sinner si allena a Montecarlo, obiettivo le Atp Finals

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Annunciando giorni fa la rinuncia al Masters 1000 di Parigi Bercy perchè debilitato da un virus, Jannis Sinner aveva detto che sarebbe rimasto un po' fermo a casa a Montecarlo per ricominciare giovedì o venerdì ad allenarsi e tornare in piena forma in vista delle Atp Finals di Torino e della successiva Coppa Davis. E il n.1 al mondo ha infatti già ripreso in mano la racchetta, come testimoniano una foto e un video pubblicati sui social dal suo coach, Darren Cahill, mentre scambia alcuni colpi con l'ex tennista ceco Radek Stepanek. "Bello essere di nuovo in campo e a lavoro. Ci vediamo presto a Torino", il commento di Cahill, che compare in una foto con un Sinner sorridente e Stepanek. Il programma dell'altoatesino prevede poi lo spostamento a Torino per le prime sedute di allenamento tra la Inalpi Arena, sede dal 10 novembre prossimo, del torneo tra i migliori otto della stagione e il Circolo della Stampa Sporting.