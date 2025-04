Napoli e Bologna si annullano: 1-1 nel posticipo, scudetto ancora aperto

Il Napoli non riapre la partita scudetto, il Bologna non agguanta il terzo posto. In un posticipo dai grandi traguardi, la seconda e la quarta in classifica si annullano con l'1-1 finale, dominando un tempo per parte. Il primo è degli ospiti, il secondo della squadra di Italiano, specializzata in rimonte. Passa la squadra di Conte con uno straripante Anguissa, risponde il Bologna nella ripresa con Ndoye. Il Napoli resta a -3 dall'Inter capolista.