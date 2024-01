Napoli, Mazzarri in un momento critico, richiede il sostegno dei tifosi

"Io non mi nascondo. Questo è un momento un po' particolare e io, conoscendo bene la gente di Napoli, chiedo un piccolo aiuto per questi ragazzi, non per me". Walter Mazzarri, prima del derby con la Salernitana, invoca il sostegno dei tifosi affinché continuino a sostenere la squadra nonostante le recenti delusioni e la contestazione con i fischi a Torino. "Per 95 minuti - aggiunge Mazzarri - in linea con lo spirito dei napoletani, vi prego di dare una mano. Se poi non sarete soddisfatti, è giusto fischiare. Ma non ho dubbi che la gente sarà vicina a questi ragazzi che stanno attraversando un momento difficile".