Napoli sconfitta 3-0 a Torino dai granata Il Napoli crolla a Torino contro i granata, perdendo 3-0 in un match in cui non è mai stato veramente in partita. L'espulsione di Mazzocchi lascia i campani in inferiorità numerica, facilitando la vittoria dei granata. Sorridono ora a un punto dal Napoli al nono posto.