Napoli trionfa a Firenze: Stellini elogia la squadra e Spinazzola brilla

"Abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una squadra molto forte e su un campo molto difficile. Avevamo peraltro svariate defezioni e questo successo ci dà ancora di più merito. Voglio ringraziare tutto il gruppo di lavoro". Così Cristian Stellini, allenatore in seconda del Napoli, commentare la vittoria degli azzurri per 3-0 a Firenze contro la Fiorentina. Una vittoria meritata e conquistata con forza, caparbietà, e spirito di sacrificio: "I ragazzi devono essere molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Oggi hanno giocato elementi che fino ad oggi avevano pure giocato meno, ma il percorso è ancora lungo e la strada è ancora piena di ostacoli".

Intanto, il Napoli chiude il girone di andata al primo posto in classifica, con 14 punti in più rispetto alla scorsa stagione: "Noi eravamo consapevoli che, venendo a Napoli, dovevamo costruire qualcosa di importante - ha sottolineato Stellini -. I ragazzi si sono messi a disposizione ma sapevano che dovevano riportare il Napoli in alto".

Tra i protagonisti della vittoria contro la Fiorentina c'è sicuramente Spinazzola, autore di una prestazione di qualità e quantità nonostante ultimamente Conte lo abbia impiegato poco: "È normale che quando uno non gioca non può essere felice. Io oggi lo sono. Poi è nomale che ci sono cose che possono cambiare da un momento all'altro, io voglio lavorare tutti i giorni e sono con la testa a Napoli, poi vedremo - ha detto il giocatore del Napoli - Il primo posto in classifica? Sì, me lo aspettavo. Noi lavoriamo davvero tanto, con il mister lavoriamo in maniera maniacale dunque mi aspettavo tutto questo. Siamo forti".

La Fiorentina, invece, sta attraversando un momento no con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare di campionato: "La sconfitta nasce dal fatto che abbiamo affrontato una squadra forte, solida, cinica e con grande individualità. Il piano gara era giusto, abbiamo approcciato bene il match ma nella fase centrale abbiamo subito il loro possesso palla. Siamo mancati nella riconquista palla: dobbiamo lavorare. Siamo una squadra giovane, ko come questi ci aiutano a crescere - ha detto l'allenatore Palladino -. Il momento negativo? "Dobbiamo guardare un po' tutto, sia le vittorie che le sconfitte. Io mi concentro solo su quello che dobbiamo migliorare. Io ce la metterò ancora di più per crescere. La squadra ha ancora ampi margini di miglioramento".

Infine, su Gudmundsson che doveva entrare nel secondo tempo e invece è poi rimasto in panchina: "Aveva un fastidio alla caviglia, doveva entrare ma ha sentito dolore. Ha fatto uno scatto, il problema lo aveva già avuto al Genoa, non c'entra niente coi problemi pregressi avuti qui".