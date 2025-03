Nations League: Germania batte Italia 2-1, record di incasso al Meazza

Primo round alla Germania. Al Meazza gremito per un record di incasso per gli azzurri (1.7 milioni) la nazionale di Nagelsmann vince 2-1 l'andata dei quarti di Nations League, in attesa del ritorno domenica a Dortmund. Comincia bene l'Italia con Tonali in gol al 9', nonostante il possesso palla e dominio territoriale degli avversaria, poi gli azzurri sprecano con il centrocampista del Newcastle e con Kean la possibilita' del raddoppio. Nella ripresa la Germania ribalta, sfruttando i colpi di testa di Kleindienst, lasciato solo a centro area dalla difesa azzurra, e di Goretzka su angolo. Infortunio al ginocchio per Calafiori. A inizio partita, ampi settori dello stadio milanese avevano fischiato l'inno tedesco.