Nations League: Spalletti, Italia splendida e matura

"Lavoro fatto in maniera splendida questa sera, tutte le insidie di cui parlavo si sono viste. Il fatto che non si son mai lasciati andare denota che sia una squadra maturissima". Così il ct azzurro Luciano Spalletti dopo la vittoria 2-1 con Israele in Nations League a Budapest. "Sono stati molto bravi - ha detto Spalletti alla Rai - si sono trovati ad occhi chiusi e si è visto soprattutto nel secondo tempo"