Nations League: vittorie per Inghilterra e Germania

Partite ricche di gol nei gironi di Nations League. Nel Gruppo A la Germania supera con un rotondo 5-0 l'Ungheria, mentre l'Olanda si impone per 5-2 sulla Bosnia-Erzegovina. Nel Gruppo B vittoria esterna dell'Inghilterra che si impone 2-0 in casa dell'Irlanda. Ancora sorprendente la Georgia che conferma quando di buono ha fatto vedere agli ultimi europei: la squadra di Kvaratskhelia batte 4-1 la Repubblica Ceca. L'Ucraina perde per 2-1 la partita casalinga contro l'Albania. Infine, la Grecia batte 3-1 la Finlandia ad Atene.