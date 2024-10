Nations League:Ronaldo 133/o gol col Portogallo,3-1 alla Polonia

Cristiano Ronaldo a 39 anni segna il gol n.133 con la maglia della Nazionale. Il Portogallo, anche grazie al contributo del suo fuoriclasse senza tempo, ha battuto 3-1 la Polonia a Varsavia in una partita valida per la terza giornata di Nations League. L'attaccante dell'Al Nassr ha segnato il secondo gol del Portogallo al 37', circa dieci minuti prima, Bernardo Silva aveva aperto le marcature. Zielinski accorcia le distanze al 33', ma a due minuti dalla fine un autogol di Bednarek chiude la partita. Il Portogallo guida il girone con tre vittorie in altrettante partite, davanti a Croazia, Polonia e Scozia. Vittoria anche per la Spagna, che ha battuto non senza qualche difficoltà la Danimarca. A Murcia decisiva la rete del centrocampista della Real Sociedad Martin Zubimendi, e la Spagna vola in testa al girone a quota sette punti.