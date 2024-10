Nations League:Tedesco 'Italia forte,con Lukaku nessun problema'

"L'Italia è una squadra forte, gioca a memoria, ma non tutte le squadre hanno solo punti di forza. E' una squadra che gioca in verticale e che può far male, stanno facendo benissimo, hanno battuto Francia e Israele e sono in un momento positivo. Ma noi proveremo a mettere in campo i nostri punti di forza". Così il ct del Belgio, Domenico Tedesco, nella conferenza stampa che anticipa la sfida di Nations League contro l'Italia. "Questi match ci aiutano ad arrivare al successo, sono queste le partite per cui ci svegliamo al mattino. E' arrivato il momento di giocarcela, sarà una grande partita per noi tutti. Non posso nascondere il mio amore per l'Italia ed è la prima volta che la affronto". Il tecnico dei Diavoli Rossi, poi, sottolinea come il Belgio abbia "cercato di voltare pagina il più in fretta possibile, perché l'Europeo non è stato come pensavamo. Adesso abbiamo qualche assente, ma ci sono tanti giovani promettenti con una generazione nuova e piena di talento, siamo contenti", prosegue. Poi una battuta sull'atalantino De Ketelaere che merita "un'opportunità, sta facendo molto bene anche nelle ultime partite. Ha un ruolo importante e può farlo anche con noi", mentre sull'assenza di Lukaku ammette come "ha deciso di non essere qui per queste due partite e c'è la possibilità che possa rientrare a novembre. Capisco pienamente la decisione, il suo trasferimento al Napoli è arrivato tardi e non ha avuto una preparazione quindi non è ancora al top. Non c'è nessun problema".