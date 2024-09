Nations League:tifosi Italia voltano spalle durante inno Israele

Girati di spalle durante l'esecuzione dell'inno israeliano. È il gesto mostrato da una cinquantina di tifosi azzurri sul campo neutro del 'Bozsik Stadion' di Budapest prima della gara di Nations League tra Israele e Italia. La protesta da parte dei supporter italiani, sistemati in una curva dell'impianto, peraltro semi deserto (appena 2.000 spettatori) che come mostrano le foto che stanno facendo il giro del web si sono voltati mentre risuonavano le note dell'inno di Israele. La gara di ritorno tra le due Nazionali valevole per la Nations League è in programma per il 14 ottobre a Udine.