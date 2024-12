Nba: Cleveland vince il match clou con Boston

I Cleveland Cavaliers hanno vinto in casa lo scontro ai vertici della Eastern Conference contro Boston (115-111), che ha così sprecato l'occasione di prendere il primo posto. Cleveland é partita meglio ma Boston ha recuperato nel terzo quarto, portandosi a +14, prima che i Cavaliers, spinti da Donovan Mitchell (35 punti di cui 20 negli ultimi 12 minuti) prendessero il sopravvento. Victor Wembanyama ha messo insieme 34 punti, 14 rimbalzi, 11 assist e 3 stoppate nella vittoria dei San Antonio Spurs sui Sacramento Kings (127-125) in California. Il 20enne francese ha così convalidato la terza tripla doppia della sua carriera Nba. Gli Orlando Magic, ancora privi ;;di Paolo Banchero, hanno ottenuto il sesto successo dominando i Nets a Brooklyn (100-92) con 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist del tedesco Franz Wagner. Orlando ha vinto 12 delle ultime 13 partite e rimane terzo nella classifica Est (15 vittorie-7 sconfitte). Anche i Memphis Grizzlies di Jaren Jackson Jr. (25 punti, 8 rimbalzi) hanno vinto, per la sesta volta consecutiva, contro gli Indiana Pacers (136-121). A Occidente, Oklahoma City e Houston hanno offerto un incontro equilibrato, senza che nessuna squadra fosse in vantaggio per più di 11 punti. I Rockets hanno finito per superare i Thunder (119-116). Fred VanVleet (38 punti su 10 su 19 tiri) ha risposto con un tiro lunghissimo alla fine del possesso palla per dare ai Rockets un vantaggio di tre punti a 1:40 dal termine, prima di ricevere una risposta da Cason Wallace. È poi scoppiata una rissa tra Dillon Brooks su una palla disputata con il connazionale canadese Shai Gilgeous-Alexander (32 punti, 8 rimbalzi, 5 assist). Sempre in Occidente, i Los Angeles Clippers hanno dominato i Denver Nuggets (126-122), grazie in particolare a 39 punti, 9 rimbalzi e 11 assist di James Harden, contro il pivot serbo Nikola Jokic, in tripla-doppia (28 punti, 14 rimbalzi, 11 assist).