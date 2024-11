Nba: Curry guasta il ritorno a San Francisco di Thompson

Stephen Curry ha rovinato la festa per il ritorno a San Francisco, ma con le maglie di Dallas, del suo ex compagno di squadra Klay Thompson, vincitore di quattro titoli NBA con i Warriors. L'accoglienza dei tifosi é stata particolarmente calorosa, ma Curry ha infilato 37 punti nel canestro dei Mavericks, sconfitti 120-117 da Golden State. Thompson ha segnato 22 punti. Joel Embiid ha giocato la sua prima partita della stagione dopo l'infortunio al ginocchio sinistro (sei partite perse) e la sua squalifica a seguito di un alterco con un giornalista nello spogliatoio (tre partite perse), ma non ha potuto impedire che Filadelfia perdesse 111-99 contro New York. La sua assenza dalle competizione si legge nelle statistiche: 13 punti, cinque assist e tre rimbalzi in 26 minuti di gioco. I 29 punti e dieci rimbalzi di Paul George non sono bastati a salvare i 76ers (a otto sconfitte in dieci partite). Di fronte, per i Knicks, Karl-Anthony Towns è stato impressionante con 21 punti, 13 rimbalzi e sei assist, ma è stato O.G. Anunoby il miglior marcatore con con 24 punti. I Celtics, campioni in carica, sono stati sorpresi in casa dagli Hawks che hanno vinto 117-116 nonostante l'assenza di Trae Young. Boston sembrava avere la vittoria in mano quando si é portata in vantaggio (15 punti a metà del terzo quarto). Ma trascinati da Dyson Daniels (11 punti nell'ultimo quarto), gli Hawks hanno rimontato e Onyeka Okongwu ha segnato il canestro della vittoria a 6 secondi dalla fine.