Nba: Indiana batte Boston ma perde Haliburton

Gli Indiana Pacers hanno battuto i Boston Celtics (133-131) ma hanno perso per infortunio Tyrese Haliburton poco prima della fine del secondo quarto.. Sotto di 11 punti verso la metà del gioco i Pacers hanno comunque trovato le risorse per rimontare Boston, che guida la East Conference ed è attuale la migliore squadra Nba con 28 vittorie e 8 sconfitte. I Celtics sono i favoriti per il titolo Nba. Contro i Pacers non ha giocato la stella Jayson Tatum. Senza di lui, Jaylen Brown ha preso le redini della squadra con 40 punti ma senza successo. I Memphis Grizzlies, invece, hanno annunciato la fine della stagione del loro leader Ja Morant: si è sub-lussato una spalla durante l'allenamento e deve essere operato. Il ventiquattrenne avrà avuto un avvio di stagione 2023-24 molto breve: aveva iniziato solo il 19 dicembre dopo una sospensione di 25 partite per aver pubblicato immagini mentre brandiva armi da fuoco l'anno scorso. Nelle altre partite della sera, Shai Gilgeous-Alexander (32 punti) ha portato Oklahoma City verso la vittoria contro Washington (136-128). I Chicago Bulls hanno dominato Charlotte (119-112) nonostante 39 punti di Terry Rozier. I Milwaukee Bucks di Giannis Tokantempo (25 punti, 11 rimbalzi) sono stati superati a sorpresa in casa da Utah Jazz (132-116). (ANSA-AFP).