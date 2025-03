NBA: Lakers vincono con canestro decisivo di LeBron, Nuggets e Celtics dominano

Sei le partite del campionato Nba di basket giocate nella notte italia e tra i risultati in evidenza la vittoria dei Los Angeles Lakers che vincono in trasferta contro Indiana grazie ad un canestro di LeBron James sulla sirena, quella dei Denver Nuggets che surclassano i Bucks ed il successo di Boston in casa di Phoenix.

Ritorno alla vittoria per i Lakers che dopo tre sconfitte consecutive espugnano in volata il parquet di Indianapolis, sconfiggendo i Pacers 119-120, grazie a un provvidenziale canestro a fil di sirena di LeBron James che riesce a lasciare il proprio marchio pur in una serata complicata (13 punti, 13 rimbalzi e 7 assist). A tenere a galla i gialloviola nei primi tre quarti è stato Luka Doncic autore di 34 punti, 7 rimbalzi e 7 assist.

Nonostante l'assenza di Jayson Tatum, i Boston Celtics superano i Phoenix Suns (132-102) a domicilio e portando a sette la loro serie di successi consecutivi e a 54 le vittorie stagionali in Regular Season. In evidenza le prestazioni di Kristaps Porzingis (30 punti, 8 rimbalzi) e Jaylen Brown (24 punti) mentre a Phoenix non sono sufficienti i 30 punti di Durant.

Serve invece un monumentale Nicola Jokic ai Denver Nuggets per avere ragione dei Milwaukee Bucks (127-117), presentatisi in Colorado senza Lillard e Giannis Antetokounmpo. Il serbo mette a referto 39 punti, 10 rimbalzi e 10 assist e permette ai Nuggets di avere ragione dei Bucks. I Clippers espugnano il Madison Square Garden di New York con la premiata ditta Harden (29 punti) e Leonard (27 punti), Washington passa a Philadelphia e Toronto travolge i Nets 116-86.