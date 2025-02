NBA: LeBron James guida i Lakers alla vittoria, Doncic-Davis scambio sorprende

Nove le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana e tra i risultati, nella serata 'sconvolta' dallo scambio Doncic-Davis, i Los Angeles Lakers vincono al Madison Square Garden 128-112 contro New York trascinati dalla decima tripla doppia stagionale di LeBron James. Minnesota cade rovinosamente in casa con Washington, che interrompe così una striscia di 16 sconfitte in fila. Bam Adebayo segna sulla sirena e regala il successo a Miami su San Antonio (Wembanyama fuori per malattia), Aaron Wiggins ne mette 41 nel largo successo di OKC su Sacramento. Vittorie anche per Utah, Indiana, Denver, Brooklyn e Portland.

Continua il momentaccio degli Orlando Magic, che incappano nella terza sconfitta consecutiva cadendo sul parquet degli Utah Jazz 113-99 trascinati da Collin Sexton (22 punti). Ottavo ko di fila per gli Atlanta Hawks: Contro Indiana non basta Trae Young in formato 34 punti e 17 assist i Pacers vincono 132-127.

Oklahoma supera i Sacramento Kings 144-110 con Aaron Wiggins autore di 41 punti e 14 rimbalzi. Successo casalingo anche per i Portland Trail Blazers, che si impongono sui Phoenix Suns 127-108, nonostante i 37 punti di Devin Booker. I Denver Nuggets grazie al solito Nikola Jokic (28-13-17) si impongono 107-104 in casa dei Charlotte Hornets alla loro quarta sconfitta di fila. Vittoria di Washington 105-103 in casa dei Minnesota Timberwolves grazie anche ai 31 punti di Kyle Kuzma. Successo per i Brooklyn Nets 110-98 sul campo degli Houston Rockets. Vittoria di miura dei Miami Heat 105-103 contro i San Antonio Spurs.