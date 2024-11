NBA: Milwaukee vince a Miami con un super Lillard

Milwaukee, senza Giannis Antetokounmpo infortunato al ginocchio, grazie ad una prestazione super di Damian Lillard ha strappato la vittoria sul parquet di Miami per 106-103. Lillard ha segnato 37 punti (10 su 17 a tiro e 8 su 13 da tre punti) e 12 passaggi. Per Miami il miglior marcatore è stato Jimmy Butler con 23 punti. Houston ha sconfitto Minnesota ai tempi supplementari dopo essere stato vicino alla sconfitta nel tempo regolamentare. A 38 secondi dal termine del quarto tempo, un canestro di Amen Thompson ha permesso a Houston di tornare al pareggio 102-102. Lo stesso Thompson ha portato i Rockets in vantaggio all'inizio dell'intervallo. Alperen Sengun ha chiuso con un triplo doppio (22 punti, 10 rimbalzi e 11 passaggi), sostenuto da 27 punti, 11 passaggi e 8 rimbalzi di Fred VanVleet e dai 22 punti di Dillon Brooks. Ai Timberwolves non sono bastati i 29 punti di Anthony Edwards. Victor Wembanyama ha segnato 34 dei 128 punti di San Antonio che si è imposto sul campo degli Utah Jazz (128-115). Kevin Durant e Bradley Beal hanno brillato nella vittoria dei Phoenix Suns in casa contro i Los Angeles Lakers (127-100). Devin Booker (26 punti e 10 passaggi) ha segnato il miglior sccore dei Suns, Durant e Beal hanno realizzati 23 punti ciascuno. Nei Lakers, Anthony Davis è stato il miglior scorer con 25 punti e 15 rimbalzi, mentre LeBron James ha messo a referto 18 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. Questi i risultati delle partite giocate nella notte. Miami-Milwaukee 103-106 Washington-Chicago 108-127 Minnesota-Houston 111-117 Phoenix-LA Lakers 127-100 Utah-San Antonio 115-128