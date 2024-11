Nba: Morant travolge i Bucks, Spurs fanno festa con Wembanyama

Dopo un inizio di stagione in sordina, Victor Wembanyama si prende la scena e trascina gli Spurs: finisce 106-88 il match del campionato Nba a favore del quintetto di San Antonio che si impone in trasferta sugli Utah Jazz proprio grazie allo show in campo del campione francese. Dopo la prova in ombra contro Oklaoma City (6 punti), Wembanyama contro i Jazz, privi ;;del loro leader Lauri Markkanen, ha messo a segno 25 punti, 9 rimbalzi, 7 assist, 5 recuperi e 5 stoppate, ovvero il cosiddetto 5x5. Quello dei giocatori in grado di mandare a referto un 5x5 era un club in cui Wembanyama era già entrato nella sua annata da rookie, ma con la prestazione contro Utah il francese diventa solamente il secondo giocatore nella storia della NBA dopo Hakeem Olajuwon a farlo due volte segnando almeno 25 punti. I Jazz incassano la quinta sconfitta, e sono ultimi. Fa festa anche Ja Morant, protagonista del successo di Memphis per 122-99 contro i Bucks: il campione dei Grizzlies ha messo a referto 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist per una tripla doppia. Per i Bucks di Milwaukee, campioni nel 2021, è crisi: nonostante Giannis Antetokounmpo (37 punti), Milwaukee incassa il quarto ko consecutivo, mentre il leader Damian Lillard ha vissuto un'altra serata no (appena 4 punti). Successo degli Houston Rockets a Dallas sui Mavericks 108-102 e di Phoenix in casa dei Los Angeles Clippers 125-119.