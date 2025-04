NBA Playoff: Celtics e Cavaliers dominano a Est, Rockets pareggiano contro Warriors

Boston e Cleveland si portano sul 2-0 a Est nei play off del campionato Nba, mentre a Ovest è 1-1 fra Rockets e Warriors, che perdono per infortunio Jimmy Butler.

I Celtics battono 109-100 gli Orlando Magic con un mostruoso Jaylen Brown (36 punti e 10 rimbalzi) che non fa rimpiangere l'assenza di Tatum; i Cavaliers piegano 121-112 i Miami Heat con 30 di Mitchell.

Jayson Tatum salta la sua prima partita ai playoff in carriera per un problema al polso, ma i Celtics trovano un grande Jaylen Brown da 36 punti e 10 rimbalzi e superano Orlando, a cui non basta un Paolo Banchero da 32 punti.

Colpo del 2-0 anche per Cleveland, che rischia andando sotto contro Miami ma viene trascinata da un Donovan Mitchell inarrestabile nel 4/o quarto. Per i Cavaliers ci sono anche 21 punti con 9 assist di Garland e 20 di Mobley. In casa Heat brilla Tyler Herro che mette a referto 33 punti, ma non bastano.

Riscatto per Houston in gara 2. I Rockets battono nettamente 109-94 i Golden State Warriors e fanno 1-1 nella serie. I texani sono trascinati da uno scintillante Jalen Green che segna 38 punti con 8 triple, ben assistito da Sengun, 17 con 16 rimbalzi e 7 assist, e da Brooks, 16. Per i Warriors 20 punti e 9 assist da Curry, e 12 a testa da Moody e da Post. Soprattutto sono in ansia per le condizioni di Jimmy Butler, uscito a fine primo quarto per un colpo alla zona pelvica dopo una brutta caduta e non rientrato.