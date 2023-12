Newcastle perde 1-3 in casa col Nottingham, stop per il Premier

Il Nottingham Forest ha ottenuto la prima vittoria dopo quasi due mesi in Premier League, imponendosi 3-1 sul campo del Newcastle grazie a una tripletta del neozelandese Chris Wood, ex attaccante delle Magpies. Per la squadra di Chris Howe si tratta della seconda sconfitta consecutiva e della quarta nelle ultime cinque partite, che l'hanno fatta scivolare al settimo posto in classifica. Il Newcastle era andato in vantaggio con un rigore di Alexander Isak al 23', ma il Forest ha ribaltato la situazione con Wood, in gol al 46' e poi nella ripresa all' 8' e al 15'. Quella odierna è stata la prima vittoria per il nuovo allenatore, Nuno Espirito Santo, arrivato sulla panchina la scorsa settimana ma che aveva esordito con una sconfitta.