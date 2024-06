Niente Giochi olimpici per detentrice 100 e 200 metri

La velocista giamaicana Elaine Thompson-Herah, vincitrice della medaglia d'oro nei 100 e nei 200 metri sia a Rio de Janeiro 2016 sia a Tokyo 2020, non parteciperà ai Giochi olimpici di Parigi. Il forfait è legato ad un infortunio al tendine d'Achille. "Sono devastata nel perdere le Olimpiadi quest'anno, ma alla fine è una questione di sport e la mia salute viene prima di tutto", ha scritto in una dichiarazione pubblicata online. La trentunenne stella dello sprint mondiale si è infortunata durante una gara all'inizio di giugno a New York. (ANSA-AFP).