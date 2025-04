Nikola Jokic guida i Nuggets a una vittoria contro Memphis con una tripla doppia storica

I Nuggets, guidati dalla loro stella Nikola Jokic - autore della 34ma tripla doppia della stagione - hanno ottenuto una seconda vittoria contro Memphis (117-109). Il serbo ha segnato 26 punti, fornito 13 assist e catturato 16 rimbalzi. Diventa così il terzo giocatore della storia a concludere una stagione regolare con una media di tripla doppia (29,8 punti, 12,8 rimbalzi e 10,3 assist a partita), dopo Russell Westbrook e Oscar Robertson. Aaron Gordon ha guidato Denver con 33 punti, mentre Jamal Murray, tornato dopo un'assenza di sei partite, ha giocato un ruolo cruciale con 15 punti e sette assist. Con questa vittoria, i Nuggets, campioni Nba del 2023, hanno migliorato il record a 49 vittorie e 32 sconfitte, il che dà loro una concreta possibilità di assicurarsi il quarto posto e il vantaggio del fattore campo nei playoff.

Minnesota, sostenuta da un Rudy Gobert in gran forma sia in attacco (35 punti, record personale) che in difesa (11 rimbalzi, di cui 8 difensivi), ha vinto contro i Brooklyn Nets (117-91). Golden State, passato senza problemi a Portland (103-86), e i Clippers, vincitori per un solo punto a Sacramento (101-100, settima vittoria di fila), continuano a resistere fino all'ultima partita della stagione regolare che si giocherà domani.

Oklahoma, già sicura del primo posto nella Western Conference, ha battuto facilmente gli Utah Jazz (145-111), nonostante l'assenza del suo miglior marcatore, Shai Gilgeous-Alexander. Aaron Wiggins (35 punti) e Isaiah Joe (32) lo hanno sostituito brillantemente in questa partita a senso unico. A Est, i Cleveland Cavaliers, anch'essi in vetta alla loro conference, hanno travolto i New York Knicks, terzi, vincendo 108-102. Darius Garland ha segnato 26 punti, metà dei quali nell'ultimo quarto, recuperando uno svantaggio di 23 punti. La sconfitta degli Indiana Pacers contro gli Orlando Magic (129-115) consente tuttavia ai Knicks di mantenere il terzo posto.

I New Orleans Pelicans hanno subito la loro più pesante sconfitta nella stagione regolare della storia, venendo travolti per 153-104 dai Miami Heat. Bam Adebayo, in soli 22 minuti, ha segnato 23 punti e preso 12 rimbalzi. Gli Heat sono stati avanti anche di 52 punti contro i Pelicans afflitti da infortuni. Ma la loro posizione nei playoff resta invariata: Miami è bloccata al decimo posto e mercoledì prossimo dovrà giocare contro i Chicago Bulls.