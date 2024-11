N.League: Spalletti,Rovella o Locatelli? Ogni scelta sarà giusta

"Sarà ugualmente importante giocar bene e il risultato, tutte e due. Si sta tranquilli che tra Locatelli e Rovella qualsiasi scelta che sarà fatta sarà quella giusta". Lo ha detto il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, alla vigilia di Belgio Italia di Nations League. "Sia Rovella sia Locatelli stanno facendo un calcio interessante: stiamo attenti a chi fa bene. Locatelli, quando l'ho chiamato, gli brillavano gli occhi e questo è importantissimo. Non lo chiamavo - ha aggiunto Spalletti - perchè volevo vedere cose che ora fa, cose differenti. Essere più qualitativi nel ruolo del mediano fa la differenza, lo stesso vale per Cambiaso. Prima si guardava in 2d: anche per Cambiaso, ora ci sono molte rotonde in mezzo al campo, in zona offensiva, poi si va in spaccate in area di rigore come un terzino. E' come al cinema: servono degli occhiali per vedere le tre dimensioni". Il commissario tecnico ha poi di nuovo ammonito: "Sarà fondamentale fare bene le preventive su Lukaku: il Belgio punterà molto su di lui, sui suoi anticipi per le ripartenze, bisogna farci attenzione".