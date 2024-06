Norris, Max ammetta che è stato stupido e che ha sbagliato

Lando Norris all'attacco di Max Verstappen per il contatto tra i due nel finale del Gp d'Austria, che ha obbligato al ritiro il britannico e relegato al quinto posto l'olandese. "Io mi sono comportato bene, ho fatto una bella gara, lui no - ha esordito Norris ai microfoni di Sky Sport -. Siamo amici ma se non ammetterà di aver sbagliato oggi perderà molta della mia stima. E' stato stupido da parte sua fare quelle manovre per impedirmi il sorpasso, tutto in modo irregolare. Sono molto arrabbiato", ha aggiunto Norris.