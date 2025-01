Novak Djokovic: "Mio padre mi spinge al ritiro, ma rispetto la mia decisione"

"Avverto che la gente già da qualche tempo scrive su di me il 'necrologio' tennistico. Il primo che ha iniziato a farlo è mio padre, anche se non so fino a che punto lui sarà contento che io ne parli". Novak Djokovic racconta che suo padre cerca di convincerlo a porre fine alla sua carriera tennistica. "Già da un pò di tempo cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste. Capisce e rispetta la mia decisione, ma spesso mi chiede che cos'altro voglio conquistare. E' consapevole dello stress e della tensione che influiscono sulla mia mente e sul mio corpo", ha detto Djokovic in una intervista al periodico GQ, ripresa in parte dai media serbi.