Novak Djokovic trionfa al Brisbane International 2025: battuto Hijikata

Novak Djokovic ha iniziato il suo 2025 con una vittoria. Dopo il successo di ieri in doppio con Nick Kyrgios, il n. 7 Atp e prima testa di serie ha battuto l'australiano Rinky Hijikata (n.73) col punteggio di 6-3 6-3 nel suo esordio in singolare al Brisbane International presented by Evie, torneo ATP 250 sul cemento (montepremi di 766.290 dollari). Al secondo turno, per lui, ci sarà la ventesima sfida in carriera contro Gael Monfils, sempre battuto. "Mi aspetto sempre di fare bene in campo. Ovviamente, una vittoria è una vittoria. Iniziare la nuova stagione con una vittoria è molto importante", ha detto Djokovic nell'intervista in campo post-match, riconoscendo anche il grande impegno dell'avversario. Nel punteggio, però è stato un match costantemente in controllo, quello del trentasettenne di Belgrado, pur contro un giocatore che non aveva mai affrontato prima di oggi. Zero le palle break concesse da Djokovic, che nel primo set ha invece strappato subito la battuta all'avversario, e nel secondo si ripetuto altre due volte con un parziale di quattro game consecutivi dal 2-3 fino alla conclusione del match. Maiuscola soprattutto la prestazione al servizio dell'ex n. 1, che ha messo a segno 12 ace in nove turni di battuta e perso solo 10 punti (81% con la prima in campo, 75% con la seconda). Così, per lui, si avvicina il sogno del 100esimo titolo ATP, già sfuggito una volta all'ultimo atto del Rolex Shanghai Masters per mano di Jannik Sinner. "Celebreremo sicuramente il nuovo anno, abbiamo dei piani. La mia famiglia è qui", ha concluso. "I miei figli sono emozionati di andare oltre l'ora di andare a letto. Credo che guarderemo uno dei tanti spettacoli di fuochi d'artificio stasera qui a Brisbane. L'anno scorso ho giocato una partita alla United Cup a Perth poco prima di mezzanotte, e di nuovo qui a Brisbane, quindi è una specie di tradizione che si ripete ogni anno. Grazie per aver scelto di venire a trascorrere la vigilia di Capodanno in campo qui con noi, lo apprezziamo".