Numia Vero Volley Milano sul podio al Mondiale per club: battuto Dentil Praia Clube

La Numia Vero Volley Milano ha chiuso sul podio la sua avventura al Mondiale per club di pallavolo femminile. Paola Egonu e compagne, nella finalina per il terzo posto, hanno battuto il Dentil Praia Clube 3-0 (25-23; 25-16; 25-13). Top scorer del match proprio la campionessa olimpica Egonu, protagonista con 20 punti. "Siamo venuti a questa manifestazione con l'ambizione di provare a vincere, perché qui si viene con quella ambizione - le parole del tecnico della squadra milanese Stefano Lavarini -. Abbiamo avuto una difficoltà nel girone con Tianjin e la sconfitta ci ha portato a giocare la semifinale contro Conegliano, che ha dimostrato ancora una volta grande qualità. Siamo riusciti, comunque, a finire in crescendo la nostra competizione con questa finale per il bronzo, e questo è un dato positivo. Oggi si è vista una gara controllata veramente bene, il morale in campo era alto e le ragazze avevano sicuramente voglia di concludere positivamente la manifestazione: portiamo a casa molto di positivo anche se dispiace ancora per la performance che ha deciso il piazzamento nel nostro girone e ci ha mostrato che dobbiamo lavorare ancora per fare tutto con una costante qualità. Comunque, ci prendiamo quello che ci siamo guadagnati".